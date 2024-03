Gli ispettori del lavoro a Cagliari hanno scoperto un locale abusivo in cui lavoravano ben nove persone in nero. Così è scattata una multa salata per il titolare di una associazione sportiva dilettantistica.

Il locale, adibito solo per i soci dell’associazione, accoglieva in realtà clienti di ogni tipo. E, di fatto, era un locale di intrattenimento invece che sede associazionistica con tanto di feste guidate da dj.

L’attività è stata sospesa, al titolare invece comminata una multa di 18 mila euro. Nel luogo presente anche un impianto di videosorveglianza non autorizzato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it