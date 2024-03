Prenderà il via da Cabras l’azione di contenimento dei cinghiali nel territorio dell’Oristanese. La decisione è stata presa nella giornata odierna in una riunione che ha visto coinvolti sindaci, rappresentanti del Corpo forestale e della Asl locale.

Si è discusso delle attività da mettere in campo, quanto prima, per monitorare e quindi contenere le popolazioni di cinghiale. Negli ultimi anni hanno creato numerosi danni alle colture, incidenti stradali e situazioni di pericolo per le comunità.

I prossimi passi prevedono l’individuazione delle aree più critiche e una rapida azione di contenimento a partire proprio dalla penisola del Sinis. Le attività, condotte in stretta collaborazione con Corpo forestale e Asl, coinvolgeranno anche agricoltori e allevatori.

