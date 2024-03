Le neo governatrice Alessandra Todde preme sull’acceleratore per la composizione della nuova Giunta. Ieri sono iniziati i colloqui con i partiti del Campo largo e si cerca ora di trovare un’intesa rispettando i requisiti di competenza e rappresentatività femminile, primi pilastri nei criteri fissati dalla presidente.

Per adesso il nodo è il bilanciamento della presenza di Pd e M5s nel governo regionale, con i dem che si aspettano non meno di quattro assessorati in virtù dell’importante risultato ottenuto alle urne come partito. Inoltre il gruppo capitanato dal segretario Piero Comandini mira anche alla vicepresidenza della Regione e alla presidenza del Consiglio regionale.

I pentastellati però sono forti delle singole preferenze raccolte dalla governatrice in pectore e, secondo l’Ansa, non sono intenzionati a concedere così tanto spazio a un singolo partito della coalizione.

“Siamo già al lavoro con la coalizione per cancellare il disastro fatto dal centrodestra negli ultimi cinque anni e offrire ai sardi un governo all’altezza che si occupi immediatamente di sanità, lavoro, trasporti, infrastrutture, giovani, scuola e diritti” ha dichiarato Todde, ancora in attesa della proclamazione ufficiale.

