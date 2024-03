Era stato fermato in auto per un controllo, ma i Carabinieri hanno subito notato qualcosa di strano. Nei guai un 23enne di Furtei, fermato e denunciato a Bari Sardo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso nel pomeriggio dell’11 marzo, dopo aver cercato di eludere il posto di blocco. Una volta fermato, la perquisizione ha portato al ritrovamento di 26 grammi di marijuana contenuti in un barattolo di vetro e di altri 3 grammi in un contenitore metallico, nascosti fra i bagagli. Il 23enne è stato così denunciato.

