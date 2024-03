“Siamo molto soddisfatti dell’attenzione mostrata dal governo verso Sanac”, ha dichiarato la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra.

Il riferimento è alla decisione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni di accogliere un ordine del giorno promosso proprio da Ghirra, collegato al decreto sull’Ex Ilva di Taranto. Così il governo si impegna a riconvocare urgentemente il tavolo ministeriale per affrontare i nodi del bando di vendita e degli ordinativi, nonché mettere in atto tutte le iniziative utili a salvaguardare i livelli occupazionali e riportare gli ordini di materiale refrattario da Acciaierie d’Italia verso Sanac.

“Confidiamo – ha aggiunto Ghirra – che il tavolo ministeriale venga convocato quanto prima e che finalmente venga trovata una soluzione per un’azienda strategica, che sul nostro territorio garantisce un numero importante di posti di lavoro”.

Il comparto industriale della Sardegna vive da tempo una crisi profonda. Sono ben quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del Made in Italy, uno di questi riguarda Sanac spa, azienda controllata dal Ministero dello sviluppo economico in amministrazione straordinaria dal gennaio 2015, con 4 stabilimenti in Liguria, Piemonte, Sardegna e Toscana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it