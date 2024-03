Una cagnolina ferita alla bocca, spari verso una gatta e un piccione ucciso a bastonate: è allarme a Olbia e Sassari per l’escalation di violenza nei confronti degli animali.

A denunciare la situazione critica è il gruppo degli animalisti di Lida Fratelli Minori. Al loro fianco il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. “Condanniamo con severità questi atti incresciosi messi in atto da esseri che non si possono definire umani. Ma mostri incivili e senza cuore. C’è chi parla di ‘bravate’ quando a compiere certi atti sono ragazzi: noi crediamo che non ci siano scusanti per azioni del genere“.

Intanto, l’Organizzazione internazionale protezione animali e l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente hanno annunciato di voler presentare due denunce per l’uccisione di un piccione a Sassari per mano di una decina d adolescenti. “Il povero piccione è stato ucciso a bastonate nel piazzale sopra il mercato civico e inutile è stato il suo trasferimento al pronto soccorso veterinario: poco dopo è morto per le gravi ferite”, osserva l’Oipa.

