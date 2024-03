Scoperta ieri a Calangianus un’autoscuola abusiva senza alcuna autorizzazione né competenze adeguate per dare lezioni ai futuri automobilisti.

I carabinieri di Tempio Pausania, insieme con il personale degli uffici della Provincia di Sassari, sono venuti a conoscenza della autoscuola che svolgeva l’attività in modo abusivo, senza nessun permesso per tenere le lezioni e l’insegnamento, non rispettando gli standard per la formazione e mettendo così a rischio la sicurezza degli aspiranti automobilisti nonché degli utenti della strada.

Al gestore che teneva le lezioni personalmente agli iscritti è stata fatta una multa di circa 8 mila euro. La scuola abusiva è stata chiusa.

