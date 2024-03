Per la prima volta Alessandra Todde entra nella classifica dei politici più social.

Lo rivela l’analisi di Sensemarkers per Primaonline. Al primo posto resta il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, con 5 milioni di interazioni sui principali canali social. Segue la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con 2 milioni.

La neoeletta presidente della Regione Sardegna, invece, compare per la prima volta nel ranking del mese, piazzandosi in decima posizione. A parità di contenuti pubblicati con il mese scorso, a febbraio ottiene un incremento del +150% nelle interazioni. A trainare i numeri è Facebook, piattaforma che, insieme a Instagram, Todde predilige per la sua comunicazione social, nonostante il primo contenuto più performante sia su TikTok con un video ringraziamento per la sua vittoria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it