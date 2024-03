“Puntare sulla prevenzione per affrontare la malattia renale cronica prima che arrivi ad uno stadio avanzato e per migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Così l’ex governatore sardo e attuale presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci, intervenuto questa mattina alla Giornata Mondiale del Rene.

“La proposta di legge che reca la prima firma del collega Mulé, sottoscritta anche da me e dalla collega Annarita Patriarca, va proprio in questa direzione, mediante l’attivazione degli screening per l’individuazione delle malattie renali croniche tra gli adulti affetti da ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari e obesità” spiega Cappellacci.

“Certamente gli screening comportano dei costi aggiuntivi ma questo è proprio il caso esemplare di come l’impiego di queste risorse rappresenti un investimento in quanto in un momento successivo riduce le ospedalizzazioni, aumenta la popolazione attiva e pertanto riduce il fabbisogno di interventi sul piano sociale. Su questi temi, come già avvenuto per la nuova legge approvata a settembre scorso sul diabete, abbiamo l’occasione per scrivere una nuova pagina di buona politica, mediante l’incontro delle volontà dei diversi schieramenti politici in nome di un obiettivo comune”.

