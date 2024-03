Incendio nella notte ad Assemini. Intorno alle 22 un’auto è andata in fiamme in via Bari, nel quartiere di Santa Lucia. La Smart era parcheggiata a bordo strada, quando per circostanze ancora da chiarire è andata a fuoco.

I residenti hanno quindi dato l’allarme e l’intervento dei Vigili del fuoco è stato immediato. Paura anche per un’abitazione vicina, dove a pochi metri dall’auto era presente una casetta di legno. Il proprietario ha però evitato il peggio bagnandola in attesa dell’arrivo dei pompieri. Sul posto anche i Carabinieri che indagano sulle cause del rogo.

