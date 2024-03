Grave lutto a Guspini: Marcello Fanari, Assessore allo Sport, Politiche energetiche, Innovazione tecnologica e Personale, è scomparso improvvisamente nella notte.

La scomparsa di Fanari, assessore dal 2020, è uno choc per la comunità del Medio Campidano. L’amministrazione comunale ha disposto il lutto cittadino per la giornata di sabato 16 marzo.

“Mi riesce difficile trovare in questo momento le parole per commentare la scomparsa di un amico, di un compagno di tante battaglie politiche, di un cittadino impegnato a tutto tondo nella Comunità, nel lavoro e nel sociale. Non sarà facile i prossimi giorni riprendere le normali attività perché questo è un evento che ci ha feriti in modo importante” ha commentato il sindaco Giuseppe De Fanti.

“Questa morte ci ha lasciato senza parole.

Questa mattina ci saremmo dovuti riunione in giunta….e lui non c’è” ha aggiunto la collega di amministrazione, Stefania Atzei.

“Lo conoscevo da “sempre”. Ci siamo poi trovati nel mio nuovo percorso PD, gentile, caparbio. Stava facendo un ottimo lavoro con il suo assessorato. Mancherà sia come uomo che come politico” ha commentato Rossana Concas, segretaria del Pd di Arbus.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it