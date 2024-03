Il Cagliari parte per Monza senza Yerri Mina e Gianluca Gaetano. I due calciatori si fermano per alcuni fastidi che necessitano di un po’ di riposo.

Non una buona notizia per Claudio Ranieri, che in queste settimane si è affidato molto volentieri alle abilità dei due nuovi acquisti.

In preallarme ci sono dunque Mateusz Wieteska e Gaetano Oristanio per un posto da titolare. Tra i convocati invece spunta nuovamente il nome di Ibrahim Sulemana.

