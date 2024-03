L’associazione L’Isola e il Comune di Nuoro hanno deciso di aderire all’iniziativa internazionale per la Giornata della Sindrome di Down.

L’iniziativa prevede di illuminare i monumenti di tutte le città con luci gialle e blu, colori simbolo della Sindrome di Down.

“Riteniamo sia fondamentale che anche realtà più piccole, come Nuoro, si facciano portavoce di istanze di inclusione, coinvolgendo e sensibilizzando la comunità sui problemi affrontati dalle persone diversamente abili” spiegano dall’associazione.

E aggiungono. “Con quest’iniziativa non stiamo semplicemente illuminando un edificio, ma stiamo facendo brillare un faro di speranza per un mondo più inclusivo, in cui la diversità non debba più fare i conti con l’esclusione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it