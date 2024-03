Il Tar della Sardegna ha bocciato il ricorso che Niside Muscas, ex candidata alle elezioni comunali ad Assemini nel 2023, aveva depositato in merito alla competizione elettorale.

Muscas, arrivata terza al primo turno per soli nove voti, aveva chiesto venissero riesaminate le schede annullate. L’Ufficio elettorale della Prefettura di Cagliari ha disposto che quelle schede non le potessero permettere di superare il secondo classificato (Diego Corrias) e dunque rimettere in discussione l’esito delle elezioni.

“Il Tar non ha potuto considerare tutte le schede a nostro favore, lasciandoci a soli due voti di distanza da Diego Corrias. Rispettiamo la legge e ci adeguiamo. Sottolineamo fortemente l’importanza di formare adeguatamente i presidenti e gli scrutatori per risultati elettorali chiari e inequivocabili” ha commentato la Muscas con una nota.

Esulta invece il sindaco Mario Puddu, vincitore di quella competizione elettorale. “Dall’altro ieri attendevamo l’esito del ricorso della consigliera Muscas riguardo l’esito del primo turno delle ultime amministrative locali. Ebbene, è arrivato e non lascia spazio a nessun dubbio. Continuiamo ad amministrare per la nostra Assemini“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it