Terralba in lutto per la morte di Michela La Porta: aveva 53 anni, lascia una figlia ed una schiera di amici sconfinata. A ricordarla sono stati soprattutto i motociclisti di tutta la Sardegna: le moto erano una sua grande passione.

“Tanti anni fa facevamo il Run delle Lady. Quante scorribande in moto! Quante risate insieme. Un dispiacere immenso sapere che non ti incontrerò più col tuo sorriso. Il bene rimarrà in eterno. Riposa in pace Amica” è solo uno dei tanti messaggi di cordoglio comparsi sul suo profilo Facebook.

La Porta si era trasferita a Terralba da Roma. Nella cittadina aveva proseguito il suo lavoro d’artista con la realizzazione di quadri e l’apertura di mostre. Era arrivata anche ad insegnare nella Scuola Secondaria di primo grado “Erminio Marcias”.

Faceva parte del gruppo “Terralba il Paese dei Bikers” , col quale girava in lungo e in largo sia la Sardegna che l’Italia. Con loro aveva anche organizzato diversi eventi benefici.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it