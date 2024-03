Il Daily Mail si scaglia contro la Sardegna e l’alto tasso di longevità. Lo ha fatto in un articolo dal titolo “I famosi centenari della Sardegna lo sono davvero o è tutto inventato?” in cui ospitano le teorie di Saul Newman, un docente di Oxford.

Nel reportage vengono identificate le Blue Zones come rappresentazione di un business da milioni di euro. Secondo Newman, queste zone sono sciocchezze, così come la presenza di così tanti centenari in Sardegna.

“Molti anziani potrebbero essere decenni più giovani di quanto si affermi. Alcuni frodano da anni il loro sistema pensionistico. Molti non hanno un certificato di nascita, altri tirano solo a indovinare”.

Dan Buettner, che ha indicato la Blue Zone in Ogliastra, ha risposto per le rime.

“Newman non ha mai messo piede di una Blue Zone, ed è strano che la sua sia l’unica voce dissenziente. Il National Geographic, che è molto attento e approfondito nel controllo dei fatti, ha verificato in modo esaustivo tutti i miei articoli”.

