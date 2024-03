“A noi risulta dagli ultimi dati ufficiosi che la differenza tra Todde e Truzzu sia ulteriormente cresciuta, e non assottigliata come qualcuno strumentalmente intende far credere”. Così l’esponente di Sardi in Europa, Claudio Cugusi, parlando con i giornalisti a margine dell’incontro di ieri con la presidente in pectore Alessandra Todde, impegnati in questi giorni nella formazione della nuova Giunta.

E secondo i dati ufficiosi che emergono dalle verifiche dei verbali del 25 febbraio, la forbice tra la leader del Campo Largo e il candidato del centrodestra Paolo Truzzu si sarebbe davvero allargata a 2500 voti.

La prossima settimana è attesa la chiusura delle pratiche in Corte d’Appello e la conseguente proclamazione ufficiale degli eletti. Intanto lunedì Todde incontrerà la delegazione del Pd per fare il punto dopo gli incontri con le forze di coalizione, dunque contestualmente alla proclamazione dovrebbe arrivare anche l’ufficialità della nuova Giunta.

