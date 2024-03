Rischiavano quattro anni di carcere per detenzione e spaccio di stupefacenti, ma alla fine sono stati assolti con formula piena. Quattro persone fermate nel 2018 e accostate a un giro di droga sono state liberate dal giudice del Tribunale di Sassari perché il fatto non sussiste. I giovani, bloccati a Ploaghe, erano stati perquisiti e vicino a una cunetta le forze dell’ordine avevano rinvenuto una bustina contenente 93 grammi di marijuana.

A scagionarli è stata la perizia sul contenuto della bustina, dove solo 3 grammi su 93 contestati sono risultati in possesso del principio attivo. Inoltre non si è riuscito a dimostrare che i quattro provenissero dall’abitazione di un noto pregiudicato del paese per rifornirsi di stupefacente.

Il pm chiedeva 4 anni di detenzione e 20mila euro di multa, ma la giudice Silvia Masala ha invece optato per l’assoluzione.

