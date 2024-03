Il Cagliari cede per 1-0 al “Brianteo” di Monza nella sfida della ventinovesima giornata di Serie A. Decisivo un gol su punizione di Daniel Maldini: la palla ha colpito la traversa ed è entrata facendo scattare la goal line technology.

Gli uomini di Ranieri hanno interpretato bene la gara, con molta pazienza, alla ricerca dello spunto per andare in gol. Certi che sarebbe potuto essere solo un episodio a sbloccare la sfida.

L’episodio è arrivato, ma a favore dei brianzoli. La punizione di Maldini, piuttosto fortunata, ha sbattuto sulla traversa ed è rimbalzata dietro la porta. A quel punto i rossoblù hanno provato a cercare il pareggio, ma trovando pochi spazi per replicare.

La Partita.

Ritmi blandi in avvio di gara per le due squadre, più attente a capire le mosse dell’altra. Maldini e Nandez provano degli squilli, poi al 31’ Lapadula sfiora il palo su calcio di punizione. Poco dopo è Dossena a rendersi pericoloso, ma al 41’ il Monza passa: su punizione Maldini è aiutato dalla traversa e batte Scuffet.

Ranieri cala Prati e Oristanio in avvio di ripresa. Nonostante ciò, meglio il Monza in avvio sebbene non riesca ad impensierire Scuffet. Va invece vicino al gol Deiola con un destro deviato che sfiora il palo alla destra di Di Gregorio. Al 69’ il Cagliari sembra pareggiare: Lapadula in rovesciata insacca, ma è in fuorigioco. Colombo si divora una grossa occasione a tu per tu con Scuffet, poi impegna i guantoni del portiere rossoblù.

