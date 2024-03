È deluso Franco Saba, sindaco di Ottana, davanti all’attentato che ha distrutto l’ingresso del Comune.

L’accaduto risulta inspiegabile. “Ottana non se lo merita. Non capisco il motivo, nessuno aveva mai espresso malumore. Se qualcuno pensa che stiamo lavorando male, ce lo dica in faccia. Sono molto deluso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it