Nonostante la sconfitta, Claudio Ranieri non si fascia la testa. Ed anzi apprezza la prestazione del suo Cagliari a Monza. È quanto emerso dalle dichiarazioni che il tecnico rossoblù ha rilasciato a Dazn.

Sulla prestazione del Cagliari. “La prestazione è stata quella che dovevamo fare. Abbiamo fatto la nostra partita di disciplina e non possiamo rimproverarci nulla. Abbiamo avuto occasioni, abbiamo fatto gol purtroppo in fuorigioco. il risultato non c’è stato ma usciamo a testa alta. Nessun dramma”.

Sulla sconfitta. “Ci sta perdere a Monza, questa partita non cambia nulla. sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire fino alla fine. Nel secondo tempo dovevamo rischiare qualcosa di più e non ci siamo riusciti”.

Sulle assenze. “Purtroppo quando ti mancano calciatori in grado di trovare lo spunto, paghi. Non voglio però cercare scuse. Dobbiamo continuare a lavorare così e sperare di recuperare gli infortunati. Dopo la sosta recupereremo Gaetano, Mina e Luvumbo che per noi sono importanti”.

