Bonifica ambientale in arrivo per la discarica di via Milano a Cagliari, a poche decine di metri dalla basilica di Bonaria.

L’annuncio è del Gruppo d’Intervento Giuridico, che si è occupato del caso della piccola ‘terra dei fuochi‘. In loco sono presenti detriti, imballaggi, rottami, mobili, batterie esauste, eternit e tracce di vasti roghi di rifiuti.

Secondo le informazioni raccolte dall’associazione sarà il Comune di Cagliari ad effettuare l’intervento al posto del detentore dell’area.

I tempi previsti verranno valutati sulla base delle disponibilità economiche dell’amministrazione e compatibilmente con le procedure riguardanti la normativa degli appalti pubblici.

