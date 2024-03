A Cabras, piazza Stagno riprende colore grazie al lavoro dei ragazzi e delle ragazze della Consulta Giovani. Che hanno pitturato le panchine e le fioriere.

La piazza era stata rovinata dall’azione di vandali. Così ragazze e ragazzi si sono messi in moto per ridarle lucentezza con un tocco di bianco e mettendo in atto la riqualificazione urbana.

“Assieme a loro anche Sultan e Hussein, due ragazzi che interpretano nel migliore dei modi il loro sforzo di integrazione. Tutto ora splende di bianco ma splende luminosa soprattutto l’azione di tutti questi ragazzi” ha commentato il sindaco Andrea Abis.

