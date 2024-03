Ennesimo fatto violento all’interno delle carceri sarde: a Bancali, in seguito a una rissa tra detenuti, sono rimasti feriti due agenti penitenziari intervenuti a far da paciere.

Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, racconta quanto avvenuto nelle ultime ore nel penitenziario di Sassari.

“Nella giornata di ieri, si è verificato l’ennesimo evento critico. Due detenuti (uno dei quali prossimo alla libertà) hanno litigato tra di loro. Ad avere la peggio, ancora una volta, è stato il personale di Polizia Penitenziaria, segnatamente due colleghi, che sono poi dovuti ricorrere alle cure del vicino ospedale, uno per la scheggiatura di un dente e l’altro per la frattura del setto nasale. La situazione è insostenibile: al collega ferito va la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione mentre è francamente sconcertante constatare che il detenuto, nonostante tutto, sia stato rimesso in libertà”.

Per Donato Capece, “la Polizia Penitenziaria è veramente stanca di subire quotidianamente gratuite violenze per l’incapacità di una Amministrazione che non riesce ad intercedere ai livelli politici competenti, anch’essi sicuramente non esenti da gravi responsabilità”.

