“Forza Italia è pronta a dare un contributo qualificato di idee, programmi e persone per le elezioni comunali di Cagliari”. Lo ha dichiarato Alessandro Serra, segretario di Forza Italia Grande Città Cagliari, in vista delle amministrative previste per giugno.

“La nostra è la seconda forza in città e in continuità con il rilancio conseguito in questa tornata grazie al gioco di squadra che ha caratterizzato la linea regionale e nazionale del partito, il Coordinamento Grande Città si appresta ad affrontare la sfida delle amministrative del capoluogo e la campagna elettorale per le elezioni europee”.

Forza Italia ritiene di poter proporre agli alleati una figura di esperienza, capace di raccogliere un consenso ampio in città al fine di portare il centrodestra nuovamente alla guida del capoluogo della Sardegna.

“Siamo pronti a fare le nostre proposte e ad ascoltare i nostri alleati affinché si arrivi in temi brevi ad una sintesi condivisa e vincente”.

