Manca pochissimo alla proclamazione ufficiale dopo le verifiche in corte d’appello, ma la nuova giunta di Alessandra Todde deve ancora sciogliere qualche nodo prima di poter essere pronta alla presentazione.

Oggi alle 16, all’Hotel Mistral di Oristano, si terrà l’assemblea del Campo Largo. Saranno presenti tutti gli eletti in attesa dell’ufficialità e si cercherà di fare il punto sulla squadra di governo.

In giornata è previsto anche un incontro faccia a faccia tra la governatrice e una delegazione del Pd, dove sul tavolo ci saranno gli assessorati richiesti dai Dem (sarebbero ben quattro) più le poltrone di presidente del Consiglio e vicepresidente della Regione.

Le difficoltà maggiori restano però sulla casella della Sanità, l’assessorato più delicato e complesso anche in relazione alle promesse fatte in campagna elettorale. Todde vorrebbe un alto profilo più tecnico che politico, con la poltrona che dovrebbe andare o in quota Pd o in quota 5Stelle.

