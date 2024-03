Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica dell’incidente che nella serata di ieri, domenica 17 marzo, ha insanguinato la Sassari-Alghero. Dalle prime testimonianze emergerebbe un sorpasso ad alta velocità alla base dello schianto tra la Mercedes del 41enne Antonio Luigi Murineddu e la Fiat 600 dove viaggiavano Chiara Urgias di appena 17 anni e Christian Foddai di 20 anni.

E proprio sulla manovra effettuata dalla Mercedes si stanno ora concentrando le ricostruzioni supportate dai testimoni. L’auto infatti avrebbe superato una lunga fila di macchine in un tratto dove la visibilità era scarsa, senza riuscire a rientrare nella corsia di marcia in tempo per evitare l’auto guidata da Foddai, proveniente dal senso opposto. Una terza auto, su cui viaggiava una famiglia con una bimba di 10 anni, è poi finita sulle prime due appena incidentate.

Al momento però si tratta solo di una prima ricostruzione basata sulle testimonianze degli automobilisti in colonna. Maggiori dettagli potranno emergere dall’incrocio con i dati dei rilevamenti stradali.

