“Per la prossima gara credo potremo recuperare Mina, Luvumbo e Gaetano“. Così mister Claudio Ranieri ha rassicurato i tifosi sulle condizioni dei tre big assenti nel match perso 1-0 contro il Monza. Dopo la sosta per le nazionali per il Cagliari arriverà l’Hellas Verona, altro scontro diretto per la salvezza, con il tecnico rossoblù che spera di avere “un altro parco di giocatori” a disposizione.

Niente da fare invece per i lungodegenti Pavoletti, Petagna e Mancosu. Ma i buoni segnali arrivati da Lapadula e Shomurodov nelle ultime giornate lasciano tranquillo Ranieri sulle opzioni nel reparto avanzato, che se dovesse ritrovare anche Luvumbo e Gaetano potrebbe contare su un’ottima dose di tecnica e rapidità.

Più urgente invece il recupero di Mina, leader della difesa che dal suo arrivo a gennaio ha migliorato nettamente le prestazioni della retroguardia. Il suo infortunio non era stato ritenuto grave fin da subito, ma vista la sua carriera funestata di problemi muscolari lo staff ha deciso di tenerlo fuori dalla trasferta di Monza per precauzione. Salvo sorprese, dunque, il suo recupero non è in dubbio. Si capirà meglio mercoledì, data fissata per la ripresa degli allenamenti.

