Gli amici a quattro zampe del canile comunale di Cagliari cercano casa. Parte sabato 23 marzo la nuova Campagna di sensibilizzazione alle adozioni degli ospiti presenti nella struttura di via Po 59, promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune di Cagliari. Settimanalmente verranno pubblicate le schede dei cani che si trovano all’interno della struttura comunale.

Tra loro anche gli ultimi arrivati in cerca di una nuova famiglia: sono i meticci di due cucciolate tratte in salvo dagli operatori del Servizio Gestione Faunistica. Si tratta di 14 cagnolini, 3 femmine e 11 maschi, di futura taglia media in età adulta, con pelo medio di colore nero. Uno dei maschi è già stato adottato ma restano ancora disponibili tutti gli altri.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 11.30, previo appuntamento. Sul sito del Comune tutti i recapiti.

