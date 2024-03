Anche a Cagliari si terrà una manifestazione per chiedere la liberazione di Ilaria Salis, la giovane insegnante di origini sarde detenuta da oltre un anno nelle carceri di massima sicurezza in Ungheria.

Per l’occasione sarà presente anche il padre della ragazza, Roberto Salis, che approderà in città mercoledì 20 marzo per seguire la protesta che si terrà inizio alle 18 in piazza Garibaldi.

All’iniziativa, promossa dal comitato“Da Cagliari per Ilaria Salis”, hanno già aderito circa quaranta tra associazioni, movimenti, sindacati e partiti.

Nel documento-appello le ragioni della manifestazione: “Ci ha unito l’aver condiviso con Roberto, il padre di Ilaria, gli anni del liceo nella stessa classe, e, nel presente, la comune convinzione che anche in questa città e in Sardegna sia necessario far sentire la voce della solidarietà e del sostegno alla lotta di Ilaria e della sua famiglia per il rispetto dei suoi diritti”.

