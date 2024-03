Intervento dei Nas a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda.

In seguito a un controllo nello stabilimento di un noto marchio leader nel settore della pasticceria, sono emerse numerose irregolarità in ambito igienico-sanitario per l’assenza delle operazioni di pulizia e manutenzione.

In particolare, nell’area utilizzata per il deposito degli alimenti, sono stati trovati molteplici escrementi e una carcassa di un topo.

Dopo aver ispezionato i prodotti e la loro genuinità, hanno sequestrato oltre 600 kg di materie prime scadute o con i termini minimi di conservazione superati, scoprendo anche ingredienti senza tracciabilità.

Dopo aver informato l’Asl, i Nas hanno poi proceduto alla chiusura dell’attività fino al ripristino delle condizioni di igiene. Al rappresentante legale della ditta è stata inflitta una sanzione pari a 5.000 euro.

