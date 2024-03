Momenti di paura a Sennori, dove un uomo di 49 anni ha esploso tre colpi di pistola in aria in seguito a una lite avvenuta in un circolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torralba insieme ai colleghi di Siligo, che hanno rintracciato l’uomo, che nel frattempo era fuggito a bordo della sua auto.

Per l’uomo, residente a Torralba, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it