Appuntamento giovedì 21 marzo allo stadio Virgilio Porcu per Selargius-Cagliari. Dalle ore 15 i rossoblù di Ranieri saranno impegnati in amichevole contro la squadra locale che avrà l’opportunità unica di misurarsi con dei professionisti.

Il Cagliari non avrà a disposizione i vari giocatori partiti con le rispettive nazionali, più gli infortunati Pavoletti, Mancosu, Petagna, Luvumbo, Mina e Gaetano. Sarà comunque un’opportunità per diversi giocatori di mettersi in mostra davanti agli occhi del tecnico e tenere i motori caldi in vista della ripresa contro l’Hellas Verona.

Intanto sui social qualche polemica per il costo dei biglietti a 10 euro, ritenuto eccessivo da molti tifosi visto che si tratta solo di un’amichevole. La somma però servirà ad aiutare economicamente la squadra locale del Selargius che ospita la partita.

