Avevano pubblicato dei video hard contraffatti con il volto di Giorgia Meloni e ora dovranno risponderne in Tribunale a Sassari proprio davanti alla premier. La presidente del Consiglio sarà infatti presente il 2 luglio all’udienza come parte offesa della vicenda che vede sul banco degli imputati padre e figlio sassaresi di 73 e 40 anni.

Meloni si è costituita parte civile e questa mattina è stato deciso in udienza di convocarla a deporre in aula per il 2 luglio. A rappresentarla sarà l’avvocata Maria Giulia Marongiu, che ha chiesto un risarcimento danni di 100 mila euro per la sua cliente. Somma che sarà devoluta al fondo del ministero dell’Interno per le donne vittime di violenza.

