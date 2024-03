Anche l’acqua in Sardegna è più cara rispetto alle altre regioni italiane. Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva diffusi in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, nel 2023 le famiglie sarde hanno speso in media 533 euro per la bolletta idrica, un balzo del 5,9% rispetto al 2022 e del 25,6% negli ultimi 5 anni. La media nazionale invece si attesta a 478 euro.

Il rapporto si basa su una famiglia tipo composta da 3 persone con un consumo annuo di 182 metri cubi. Nello specifico poi, Sassari risulta la capitale sarda delle perdite idriche con il 62%. Cagliari è al 53,5%, Oristano al 53,4% e Nuoro al 52%. Secondo Cittadinanzattiva inoltre il 37,9% dei sardi è poco o per niente soddisfatto della comprensibilità della bolletta, mentre un 32,8% ha qualcosa da dire alla voce “odore, sapore e limpidezza dell’acqua”.

