Tre grandi successi per la nuotatrice paralimpica sarda Francesca Secci. La campionessa isolana si è imposta ai Campionati Italiani Assoluti Invernali, vincendo nei 100 dorso (classe S9-01:24.47), 100 farfalla (classe S9-01: 25.14) e 200 misti (classe SM9-03: 04.43). In più ha gareggiato con le agguerrite campionesse internazionali nei 400 stile delle CITI Para Swimming World Series, dove non ha mai abbandonato la scia dei più forti.

Accompagnata dall’allenatore Alessandro Medda, Secci ha dato grande prova di classe nelle vasche di Lignano Sabbiadoro, che hanno consacrato la nuotatrice selargina della Sa.Spo. Ora gli obiettivi sono il campionato italiano master a maggio, gli Italiani assoluti estivi a luglio e forse qualche gara master come sempre con i colori della Ferrini Cagliari.

Soddisfatto l’allenatore Alessandro Medda: “Continuiamo ad essere presenti a gare di massimo livello e Francesca dimostra di avere volontà di gareggiare e di mettersi in gioco con avversari molto più giovani. I tre titoli si aggiungono ad una bacheca infinita. Entrambi stiamo vivendo questa esperienza con leggerezza e spensieratezza”.

