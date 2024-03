Rogo spaventoso questa notte a Quartu Sant’Elena, dove in un capannone di via Pira le fiamme hanno interessato l’area di stoccaggio di un’azienta per lo smaltimento di rifiuti industriali.

Imponente lo spiegamento di forze da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti con 15 uomini e 4 mezzi del comando di Cagliari. L’incendio è stato attaccato su più fronti, contenendo così il propagarsi delle fiamme, ma l’intervento ha richiesto un’intera notte di lavoro.

Soltanto all’alba si è concluso con le operazioni di estinzione delle braci e messa in sicurezza dell’area. Ancora nessuna stima dei danni, ma la fortuna è che nessuna persona è rimasta coinvolta nel gigantesco rogo.

