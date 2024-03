Era stata travolta a Cagliari da un’auto mentre attraversava la strada in via Peretti, ma dell’incidente non ricorda più nulla. Giorgia Paravagna, 43 anni, per fortuna è ancora viva dopo il tremendo impatto con un’Audi in uno degli attraversamenti più pericolosi della città, ma il colpo alla testa ricevuto non le permette di ricostruire la dinamica dell’impatto.

“Mia sorella è stata investita in data 11 Marzo ore 17.00 nelle strisce pedonali della Via Peretti.(Davanti MC Donald). Cerchiamo testimoni che abbiamo assistito alla dinamica dell’incidente in quanto mia sorella non ricorda assolutamente nulla” scrive il fratello Simone sui social.

“Vi chiediamo di contattarci via Messenger e rendervi disponibili per una semplice testimonianza. Vi prego non peccate di omertà… Dopo tutte le preghiere, ora vi chiediamo aiuto anche in questo senso. Aiutate noi e Giorgia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it