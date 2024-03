Rabbia a Olbia dove gli incendi dolosi di automobili non si fermano. Altre tre auto sono andate a fuoco nella notte in via Caboto e salgono a quasi 20 le vetture incendiate da inizio anno in città.

L’emergenza era finita anche in parlamento, con un’interrogazione al ministro Piantedosi presentata dal leghista Dario Giagoni. Intanto sul rogo della scorsa notte, domato dal tempestivo intervento del Vigili del fuoco, sono cominciate le indegini delle forze dell’ordine.

