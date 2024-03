I Carabinieri di Maracalagonis hanno arrestato un 24enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di droga. Il giovane, un panettiere, aveva deciso di “arrotondare” lo stipendio tramite la vendita di marijuana.

I militari però hanno colto uno scambio di mano fatto con un coetaneo di fuori paese e recuperato un bustina con oltre 5gr. di marijuana. Il cliente è stato così segnalato alla prefettura quale assuntore, mentre per il 24enne è scattata la perquisizione in casa, dov’è stato trovato sia il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, sia un’altra ventina di grammi di cannabis.

