A tutta velocità sulla quattro corsie Sassari-Olbia.

L’uomo stava percorrendo la strada col suo Suv a 218 km/h ed è stato subito segnalato dall’autovelox della Polizia stradale di Sassari.

Una volta fermatosi, si sarebbe giustificando dicendo: “Mi piace correre”.

Ora, però, sarà costretto a fermarsi per i prossimi 12 mesi: la patente gli è stata ritirata e sospesa per un anno e se dalle verifiche risulterà recidivo, il documento gli sarà revocato.

Ma questo non è l’unico caso di eccesso di velocità registrato dagli agenti impegnati nei controlli sulle strade del nord Sardegna. Un episodio analogo riguarda un’utilitaria immortalata dall’autovelox alla velocità di 187 km/h.

Complessivamente, nelle ultime settimane la Polizia stradale di Sassari ha contestato 32 violazioni per eccesso di velocità e ritirato oltre 32 patenti di guida, con conseguente applicazione della sospensione della patente fino a 12 mesi e della sanzione amministrativa di oltre 800 euro. Non solo: sono state anche contestate 28 violazioni per mancanza di copertura assicurativa e 12 per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it