Stefano Borghi, telecronista di Dazn, ha parlato del Cagliari di Claudio Ranieri nel corso del podcast “Taconazo” su Cronache Di Spogliatoio.

Un piccolo discorso in cui il giornalista ha espresso il suo apprezzamento per i rossoblù.

“Il Cagliari dimostra un grande carattere in campo. È sufficiente ricordare il modo in cui è arrivato in Serie A. Anche quest’anno ha ribaltato situazioni anche da perdere a vincere. Si pensi al Napoli, con Luvumbo che segna al 96° minuto. Ma anche a Pavoletti che segna contro il Frosinone, addirittura ribaltando una situazione di svantaggio”.

La chiave, secondo Borghi, è la qualità delle riserve. “E’ cruciale il tipo di giocatori che possono fare la differenza quando entrano in campo. Inoltre, l’efficacia sui calci piazzati è fondamentale, specialmente nei momenti cruciali quando si ha più calci d’angolo. Se una squadra è abile nel segnare su queste situazioni, può guadagnare punti preziosi negli ultimi minuti di gioco”.

