Era andato a correre come d’abitudine, con sé aveva solo il cellulare. Per questo la Polizia locale ha impiegato tutta la notte per risalire all’identità dell’uomo che, martedì sera poco dopo le 21,30, è stato investito a Roma, di fronte all’ingresso principale di Villa Borghese.

La vittima è Luca Furcas, 37 anni, specializzando in Medicina e nato a Cagliari.

Il giovane stava correndo quando all’uscita del parco è stato travolto da una Bmw guidata da 26enne di origine romena. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso ed è poi risultato positivo all’alcoltest. Immediato l’arrivo del personale medico del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del medico, morto sul colpo.

L’automobilista è ora indagato per omicidio stradale con l’aggravante della positività all’alcol. Il veicolo è stato sequestrato.

In corso ulteriori analisi per ricostruire, anche grazie alla visione delle immagini di alcune videocamere, la dinamica dell’incidente.

“Esprimo il più sentito cordoglio mio e di tutta la Comunità Sapienza, per la dolorosa scomparsa di Luca Furcas, nostro studente in specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa – dice la rettrice Antonella Polimeni – Ci stringiamo alla famiglia, agli affetti. alle colleghe ed ai colleghi di Luca”.

