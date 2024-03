Una poltrona per far riposare e rilassare le mamme, che devono stare assieme ai loro piccoli durante il ricovero.

Un nuovo dono è arrivato nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano, diretto dalla dottoressa Enrica Paderi.

Una poltrona arancione in ecopelle, ignifuga, con un letto all’interno e ruote, che consentono di spostarla agevolmente, è stata consegnata al reparto da Lorenzo Fadda, titolare del ristorante “Poco ma sempre” di Oristano e da Daniele Rocchi, dell’associazione “Donatori nati della Polizia di Stato”, che per l’occasione si sono vestiti da supereroi per la gioia dei piccoli pazienti.

Assieme alla poltrona nel reparto sono arrivate anche uova di cioccolato per i bambini, che trascorreranno le festività

pasquali in Pediatria. “Ringraziamo per questo nuovo regalo – ha detto la dottoressa Paderi – una nuova e importante testimonianza di affetto e stima per il lavoro giornaliero di tutti i medici e gli operatori sanitari del nostro reparto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it