Una telefonata anonima e subito sono scattate le procedure di evacuazione. Allarme bomba al Tribunale di Tempio dove questa mattina tutte le persone all’interno sono state fatte uscire per permettere le verifiche sulla presenza o meno di un ordigno.

Sul posto è arrivata la Polizia, mentre gli artificieri sono entrati in azione per controllare il posto ed eventualmente mettere in sicurezza l’edificio. Nessun ordigno è però stato al momento rilevato.

