Terzo posto posto nella classica degli European Tree of the Year 2024 per l’olivastro millenario di Luras, in Gallura. Il “Patriarca” ha ottenuto poco meno di 14mila voti ed è il primo albero italiano che si è posizionato dietro al “Tre Weeping Beach of Bayeux”, il faggio piangente di Bayeux in Francia e al vincitore, “Tre Heart of tre Garden” in Polonia, che ha totalizzato poco meno di 40mila voti.

L’Olivastro ha un’età stimata compresa tra i 3000 e i 4000 anni e il 21 novembre scorso è stato premiato durante la giornata nazionale dell’albero come vincitore del contest italiano, destinato a rappresentare l’Italia al concorso europeo tenutosi ieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it