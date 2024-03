Un rivoluzionario impianto di raccolta rifiuti nel quartiere Sant’Elia. Ad annunciarlo è il Comune di Cagliari che ha presentato un progetto all’avanguardia, basato sul trasporto pneumatico, che promette di trasformare radicalmente il paesaggio urbano, eliminando cassonetti e camion della spazzatura.

Un investimento di 6,5 milioni di euro per l’impianto che servirà 5.000 residenti, per circa 2.200 abitazioni, con una capacità di raccolta di 220 chilogrammi per abitante all’anno, pari a 1.100 tonnellate. Questa tecnologia, nata in Svezia e diffusa in tutto il mondo, ha un funzionamento futuristico: tramite la propria ecocard, i cittadini depositano i loro rifiuti nelle colonnine differenziate (carta, cartone, plastica, organico e secco), che vengono aspirate dalla centrale, localizzata in prossimità dell’Ecocentro di Sant’Elia, attraverso condotte sotterranee. Questo significa, “nessun camion in strada, nessun rumore e strade più sicure per tutti”.

L’assessore Alessandro Guarracino ha presentato il progetto in Municipio: “La città migliorerà la sua sostenibilità e il suo decoro urbano, offrendo ai cittadini un servizio semplice, efficiente e rispettoso dell’ambiente”. Per realizzare l’opera sono necessari 12 mesi, dalla data di consegna del cantiere all’impresa che si aggiudica l’appalto.

