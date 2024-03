Al Santissima Trinità di Cagliari c’è un serio problema coi parcheggi: la riduzione ha permesso che venissero privati in maniera significativa a dipendenti e parenti dei pazienti. Lo denuncia la Fials con una nota.

“Tante sono state le segnalazioni da parte dei dipendenti e dei parenti dei pazienti, tutte significativamente eloquenti, che lamentano un ulteriore aggravamento della situazione stalli. Ma non per tutti. Già, perché la riduzione è stata necessaria per “dedicare” tanti stalli agli “eletti” a scapito di tutti gli altri dipendenti, liberi di vagare per le strade circostanti alla affannosa ricerca della possibilità di arrivare puntuali a dare il cambio ai colleghi stanchi dopo una giornata di lavoro pesantissima” spiega il segretario territoriale Giampaolo Cugliara.

È un chiaro problema per il personale sanitario, che deve fare i conti con alcuni problemi. Soprattutto la notte.

“Non bisogna infatti dimenticare che infermieri, oss e tecnici devono purtroppo lasciare il proprio veicolo anche nel parcheggio del mercato civico di via Quirra dove, in modo particolare per le colleghe, non è molto consigliato andare a riprenderselo da sole la notte, naturalmente sempre che lo ritrovino come lo avevano lasciato”.

Ci sarebbe dovuta essere una alternativa: uno sterrato a cavallo tra il Cus Cagliari e la scuola Italo Stagno. “Un’area che doveva rapidamente essere sistemata e messa in sicurezza, e che invece, dopo tre lunghi anni, giace ancora nelle sue storiche condizioni, ovvero impraticabili specie dopo la pioggia”.

Infine una punzecchiatura alla Direzione Generale dell’Asl 8 Cagliari e alle sue promesse. “Come tutti i lavoratori, siamo ancora alla fermata in attesa del famoso bus navetta per il trasporto dei dipendenti dal parcheggio della ASL di via Romagna fin dentro le mura dell’ospedale”.

