Sono gravi le condizioni di Stefano Cherchi: il fantino sardo è caduto a Canberra, in Australia, durante una gara.

Il suo cavallo è finito a terra mentre era in testa. Nel farlo ha creato una carambola nella quale sono rimasti coinvolti anche i colleghi Jeff Penza e Shaun Guymer, che hanno riportato alcune ferite.

Cherchi, secondo quanto riporta Sky Sports, è stato soccorso per oltre un’ora prima di essere trasportato in ospedale per accertamenti e cure da parte dei dottori.

Originario di Mores, Stefano Cherchi si era da poco trasferito in Australia, dove aveva partecipato e vinto in alcune gare. Sul social X, il suo ex allenatore Marco Botti ha pubblicato un messaggio di preghiera per lui.

The whole yard is saddened by the news this morning. Stefano has sustained serious injuries in a race fall in Australia.

Thoughts and prayers are with @SC_Cherchi and his family ❤️❤️ pic.twitter.com/jvKhJJVhS5

— Marco Botti Racing (@MarcoBotti) March 20, 2024