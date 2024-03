Una prestazione eroica e da lacrime agli occhi per Alessia Orro: la pallavolista sarda ha trascinato la Vero Milano Volley alla conquista della prima finale di Champions League.

La giocatrice di Narbolia aveva subìto una distorsione alla caviglia che avrebbe dovuto tenerla fuori dai giochi per circa un mese. Una tegola non da poco per Milano, che sarebbe rimasta senza la palleggiatrice titolare in vista della sfida con il Fenerbahce.

Invece Orro è scesa in campo con un recupero lampo di tre giorni, giocando una partita pazzesca al fianco di Paola Egonu. Alla fine è arrivata la vittoria al golden set, e sono anche scese le lacrime della ragazza. Lacrime che hanno fatto il giro del web.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it